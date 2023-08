Em turnê desde fevereiro, Pitty se apresenta em Arapongas neste sábado

Em turnê desde fevereiro deste ano, Pitty se apresenta em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) neste sábado (2). Os ingressos estão à venda desde abril e ainda há bilhetes disponíveis.





O show da nova turnê de Pitty - Admirável Chip Novo 20 anos (ACNXX) - está confirmado no Centro de Eventos Expoara. Além de Arapongas, a cantora vai se apresentar em Maringá nesta sexta-feira (1º).

As duas apresentações de Pitty no Norte e no Noroeste do Paraná são promovidas pela Villa 8 e os ingressos podem ser adquiridos no site oficial da empresa.