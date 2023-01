'Emily em Paris' e 'Wandinha': o que trazem as séries mais populares da atualidade?

Os fãs da série "1899", de Baran bo Odar e Jantje Friese - os mesmos autores da série "Dark", que faz enorme sucesso - começaram 2023 com uma decepção: a história do navio a vapor, que leva seus passageiros a um pesadelo, não terá uma segunda temporada.







A decepção vem a galope porque no último episódio de "1899", mistura de drama e ficção científica, ficou um gostinho de "quero mais, muito mais" quando a deixa foi dada: os espectadores da Netflix teriam na segunda temporada um salto para o futuro, desembarcando com os passageiros do navio em 2065.



Apontando para diversas dimensões da realidade, dentro do espírito dos metaversos que estão cada vez mais populares, "1899" costurou universos e histórias pessoais em camadas, ora mostrando o passado, ora estacionando no presente, mas deixando sempre em alta a expectativa dos fãs de enredos futuristas que exploram a possibilidade da coexistência de mundos paralelos.





A primeira temporada é uma aventura e tanto, envolta em mistérios que deixam o público ligado: um navio a vapor, ruma para o oeste com passageiros de várias nações europeias, quando um navio dado por desaparecido, chamado Prometheus, é avistado em alto mar e o capitão da embarcação que leva os passageiros para o "novo mundo" resolve parar para resgatá-lo, dando origem a um enredo que é uma sucessão de coisas estranhas.

Quem assistiu a primeira temporada até o fim, acostumou-se a ver alguns mistérios sendo desvendados aos poucos, mas sobrou muito ainda a ser esclarecido.





Por isso, os fãs da série se sentem passageiros de um navio abandonado pelo próprio serviço de streaming com a notícia de que não haverá nova temporada. O motivo? Um mistério também a ser explicado pelos produtores.

WANDINHA: DIVERSÃO DE OUTRO MUNDO





Já os fãs de "Wandinha", série que resgata a icônica Família Addams através de sua primogênita, também chamada "Quarta-feira", podem respirar aliviados.





A série, inicialmente dirigida por ninguém menos que Tim Burton, tem a segunda temporada garantida. Neste caso, os fãs do sobrenatural combinado ao suspense terão muito com o que se divertir.





As gravações de "Wandinha" - segunda temporada - não tem data para começar ainda, nem tampouco existe previsão de quando deverá estrear.





