Encontro de Contadores de Histórias começa com espetáculo interativo e cultura popular em Londrina

Programação

Na primeira semana do Encontro, diversas apresentações serão realizadas nas bibliotecas municipais, com o objetivo de atender, especialmente, alunos da rede pública. Publicidade

A principais apresentações serão "Sulwe", da Cia Zoom (Londrina), que aborda questões de autoestima; "Histórias daqui de lá e acolá", do Grupo Fio da Meada (Londrina), que conecta Brasil e África por meio dos contos; "Preta do Leite", com Edna Aguiar (Londrina), que revive histórias dos povos originários do Paraná; e Rafael de Barros (São Paulo), com “Histórias de um cavaquinho”, contando a história da música Brasileirinho, de Waldir de Azevedo.

Com uma performance voltada para o público adulto, o narrador e pesquisador Giuliano Tierno leva seu espetáculo "Mooca ou Fazer Casa em Tupi Guarani" ao SESC Cadeião, localizado na Rua Sergipe, 52, no dia 15, às 19h30. Publicidade

Em suas palavras, o espetáculo é uma "autoetnografia", onde Giuliano narra sua experiência pessoal no bairro paulistano da Mooca, enquanto traça paralelos com a história do Brasil, especialmente em relação à imigração italiana e a escravização dos povos afrodescendentes. "É um convite para pensarmos nossos territórios e nossas próprias construções de memória, que moldam nossas formas de narrar", explica o artista. Publicidade

No dia seguinte, 16 de agosto, às 19h30, também no SESC Cadeião Cultural, a atração é o espetáculo "Duzantigus", com Chica Reis, de Minas Gerais. A apresentação é um tributo às memórias de pretos e pretas velhas, figuras veneradas na Umbanda por sua sabedoria e experiência.

Chica Reis convida o público a se conectar com esses valores de carinho e cuidado, por meio de palavras de aconselhamento e cura, resgatando a importância da tradição oral e das histórias que carregam a memória coletiva. O espetáculo é recomendado para o público a partir de 14 anos de idade.



O segundo final de semana do ECOH começa com o lançamento do livro 'Brasileirinho - Histórias de Um Cavaquinho', de Rafael de Barros. O evento ocorre no sábado, dia 17, às 10h, na Loja Ciranda, localizada na Rua Prefeito Hugo Cabral, 656. Na ocasião, Rafael ainda se apresenta como o amado palhaço Gente Fina numa performance musical.

À tarde, o destaque é o espetáculo interativo 'Histórias imprevisíveis', da companhia Bicicletas Voadoras, de São Paulo, onde o público é convidado a participar oferecendo sugestões de acontecimentos, sentimentos, sons ou palavras que são transformados em histórias originais e inéditas pelos atores.

As apresentações acontecem no sábado, dia 17, às 16h, na Praça Santa Cruz, no Conjunto Luiz de Sá, na Zona Norte, e no domingo, dia 18, às 16h, na Praça da Vila Brasil, em frente à Vila Cultural Alma Brasil.

A partir do dia 19 de agosto, a programação segue voltada para alunos de escolas públicas, inciando com o espetáculo "Histórias de Terrir", da Cia Malas Portam, de São Paulo, trazendo quatro histórias bem-humoradas sobre medo do escuro, da morte e de fantasmas. "Tem Coroa mas não é Rei", de Josiane Geroldi, de Santa Catarina, passeia pelos contos populares de adivinhação, repletos de charadas e enigmas que estimulam a curiosidade do público.

O ECOH marca presença também no assentamento Eli Vive, com a narradora paulista Ana Letícia Silva apresentando "Conversa de rua; Conversas de olhar para o céu e Uma linhagem de família que amava sem amor" no dia 23 de agosto, às 14h. A atividade é uma jornada conversacional que explora a potência transformadora das conversas, convidando os participantes a refletirem e interagirem sobre suas experiências e memórias coletivas.

Para marcar o encerramento da programação artística, no dia 25, o convite é participar do espetáculo itinerante "Percursos afetivos chão vermelho" a partir das 10h, explorando de bicicleta a história e as paisagens de Londrina com o ator, narrador e doutor em Geografia, Cadu Cinelli, de Curitiba.



Atividades formativas

Além das apresentações, o ECOH ainda vai ofertar uma série de atividades formativas em narrativa oral. Uma delas é a roda de conversa "O ofício do contador de histórias e sua atuação profissional", mediada por Giuliano Tierno, no dia 17 de agosto, às 9h30, no SESC Londrina Centro.

Outra atividade será oferecida pela jornalista e produtora cultural de São Paulo, Angela Pappiani, com uma imersão em narrativas tradicionais que desafiam a percepção convencional. Assim, ela vai conduzir a oficina "Histórias para manter o céu suspenso", no dia 20, na UEL (Universidade Estadual de Londrina), voltada para educadores e contadores de história, com inscrições antecipadas no site da UEL.

Já no dia 21, a mesma oficina será oferecida para o público geral, na Vila Cultural Casa da Vila, com todos reunidos ao redor da fogueira. Para esse dia, os interessados em participar devem se inscrever através da plataforma sympla .

No dia 23, às 19h30, o SESC Cadeião Cultural sedia a roda de conversa "Encontros entre a arte e a escola", liderada pelas pesquisadoras Sandra Regina Ferreira de Oliveira e Bruna Ester Gomes Yamashita, que exploram a interseção entre educação e arte.

Por fim, Ana Letícia Silva, narradora e facilitadora de conversas, oferece a oficina "Subindo no bonde da história" nos dias 24, em formato presencial, e 27, em formato virtual. A oficina se desenvolve explorando a conexão entre conversas públicas e narração de histórias. As inscrições devem ser realizadas antecipadamente na sympla , com um custo de R$25 + R$2,50 de taxa de administração da plataforma.

Serviço: 13º ECOH – Encontro de Contadores de Histórias de Londrina Data: 11 a 27 de agosto de 2024 Realização: Instituto Cidadania Patrocínio: Promic – Programa de Incentivo à Cultura de Londrina