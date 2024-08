''MasterChef Brasil” recebe a influenciadora digital Pequena Lo para degustação de prato indiano

A influenciadora digital Pequena Lo participou do 11° episódio do MasterChef Brasil, que vai ao ar na próxima terça-feira (6), às 22h30 na Band. A influenciadora participou da degustação em prova com comida típica da índia.





Durante a exibição do programa desta terça, os competidores vão se deparar com uma mesa repleta de doces e salgados. Os jurados explicam que aqueles pratos têm algo em comum: todos são preparados com aveia, ingrediente que faz parte do dia a dia dos brasileiros, mas que dessa vez deve ser aproveitado com muita criatividade.

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça dão dicas sobre as diversas maneiras de empregar o grão na gastronomia, seja em bolos, empanados, biscoitos, tortas, farofas, panquecas, crostas de proteínas, suflês, crumbles, gratinados, croquetes, hambúrgueres, entre outros. Os aspirantes ao troféu são desafiados, então, a utilizarem o item como estrela da noite. Ao final do cronômetro, os autores dos melhores trabalhos são revelados e sobem ao mezanino.





Pequena Lo participa da etapa eliminatória

Na etapa eliminatória, os participantes que não conseguiram se salvar se deparam com um carrinho indiano de comida de rua e ficam intrigados com o tema da prova. Para entrar no clima, um grupo de dança estilo Bollywood entra pela porta principal dançando e fazendo uma performance que traz as belezas dessa cultura tão festiva. O júri explica que a missão será baseada em algo diferente de tudo o que eles já viram, vinda diretamente do sul da Ásia. Em seguida, os chefs mostram uma porção de pani puri. A iguaria é considerada uma das mais populares da Índia, feita com uma massa frita de farinha que infla, recheio e molhos típicos. Para a degustação, Ana Paula Padrão anuncia a presença da influenciadora digital Pequena Lo, que tenta aliviar a tensão dos concorrentes. Após o término, os cozinheiros apresentam suas versões da receita e o público descobre quem é o eliminado da semana.





Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.







