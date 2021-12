Ex-membros da Charlie Brown Jr. planejam músicas a partir de gravações deixadas por Chorão

Dois ex-membros da banda Charlie Brown Jr. planejam lançar em 2022 músicas inéditas, feitas a partir de gravações deixadas por Chorão antes de sua morte. A informação foi dada ao G1 em entrevista publicada nesta quarta-feira (1º).

Thiago Castanho e Marcão Britto, ex-guitarristas da banda, pretendem sair em turnê com o novo material. Foi Marcão o responsável por desenterrar as músicas gravadas por Chorão que nunca chegaram aos ouvidos do público. Ele conta que as encontrou durante arrumação do estúdio, e que elas contém o vocal do músico.

O grupo de Santos, formado em 1992, completaria três décadas em 2022, e o aniversário será comemorado com a revelação das novas canções e com uma série de shows pelo Brasil. As datas para lançamento e apresentações ainda não foram divulgadas.





Os planos de voltar aos palcos são antigos, mas sofreram uma mudança na metade de 2021. Os guitarristas romperam com o filho de Chorão, Alexandre Abrão, que participava do projeto.





O desentendimento levou a um comunicado publicado pelos ex-membros do CBJR nas redes sociais, citando uma briga judicial pelos direitos das marcas relacionadas à banda.

Chorão, nome artístico de Alexandre Magno Abrão, morreu em 2013 aos 42 anos. Com o CBJR, lançou dez álbuns que venderam mais de cinco milhões de cópias. Também teve experiências como cineasta, escrevendo o roteiro para o filme "O Magnata" em 2007, e era ativo da cena do skate em São Paulo.





O baixista do grupo, Luiz Carlos Leão Duarte Júnior (conhecido como Champignon), faleceu em 2013, aos 35 anos, seis meses depois da morte de Chorão.