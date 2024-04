Cidadão Cinekombiclube abre inscrições para a oficina “Faça seu Curta”

Durante a oficina, os participantes passarão pelos processos de criação de roteiro, pré-produção, filmagem e edição. E, ao término do curso, os alunos realizarão um curta-metragem experimental, com temáticas ainda a serem definidas, mas que possam ser voltadas ao cinema negro e à sua experimentação estética.

A oficina integra o projeto “Cinekombiclube: Rodando o Cinema Negro”, que tem patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), com recursos financeiros do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

Os interessados devem fazer suas inscrições até o dia 3 de maio, por meio do formulário on-line . No total, estão disponíveis 20 vagas para pessoas de todas as idades, iniciantes ou profissionais da área. É importante destacar que as crianças deverão ser acompanhadas de seus responsáveis.

As aulas serão ministradas pelo cineasta e produtor cultural Thyago Bezerra e pela educadora ambiental Camila Ayroza, entre 9 e 13 de maio. As atividades serão conduzidas na Vila Cultural Casa da Vila, localizada na rua Uruguai, 1.656, Vila Brasil.

OFICINA

No primeiro dia da oficina, os alunos terão a oportunidade de conhecer os processos de criação de um roteiro e toda a equipe de produção.





Já no segundo dia, participarão das etapas de pré-produção e produção, sendo avaliados os equipamentos necessários, locações e todos os trâmites necessários para a realização de um curta.

Na sequência, no terceiro e quarto dia, serão realizadas as filmagens de tudo o que foi preparado na produção dos roteiros. E, no quinto e último dia, será feita a decupagem e análise dos materiais gravados, bem como o início da edição do curta.





As funções executadas pelos participantes vão depender do preenchimento de vagas, mas, segundo o idealizador do projeto, a ideia é que todos participem de todas as áreas do processo.

Bezerra será responsável pela direção, sendo que a atuação e os demais cargos serão desempenhados pelos integrantes da oficina, que poderão convidar atores externos para participar do projeto. As crianças, desde que acompanhadas por seus pais ou responsáveis, poderão participar opinando nas escolhas criativas, atuação e, dependendo da idade, na operação das câmeras.





O projeto também pretende ser mais uma ferramenta de difusão do cinema e da arte de fazer. “Ele não é voltado somente à difusão, mas também busca essa formação audiovisual”, concluiu Bezerra.



CINEKOMBICLUBE

O projeto “Cinekombiclube: Rodando o Cinema Negro” surgiu a partir das pesquisas sobre o cinema negro e sobre realizadores negros no Brasil dos últimos 15 anos, conduzidas pelo cineasta e produtor cultural Thyago Bezerra.





A ação integra o projeto de cinema itinerante Cinekombiclube, criado em 2021 por Bezerra e Camila Ayroza. Essa iniciativa, por sua vez, teve origem na ideia de exibir filmes em diferentes cidades e localidades que muitas vezes não têm acesso ao cinema.





Além da oficina de curtas-metragens, o “Cinekombiclube: Rodando o Cinema Negro” realizará mostras mensais de cinema entre maio e dezembro, assim como rodas de conversas.