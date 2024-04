Em crise financeira, Paramount tenta se livrar do contrato da Libertadores e Sul-Americana

A Paramount, que vive uma crise financeira e tenta encontrar um comprador para a sua operação, está tentando rescindir o contrato de direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana para a América Latina, incluindo o Brasil.



Os torneios estão na empresa desde o ano passado como o carro-chefe do streaming Paramount+ no Brasil. O acordo com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) para a exibição de jogos é válido até o fim da temporada 2026.

A Paramount tem a segunda escolha de exibição de ambos os torneios, e tem exibido partidas exclusivas de times da Série A do Campeonato Brasileiro como Atlético Mineiro, Grêmio e Botafogo.



A alegação da Paramount é que a empresa vive um momento difícil. Os pagamentos para a Conmebol estão em dia, mas o torneio só tem tido bom retorno financeiro no Brasil e na Argentina.

Em outros países do continente, onde a empresa americana também tem os direitos para mídia aberta, o retorno tem sido muito abaixo do esperado. A arrecadação nos dois países principais não é o suficiente para evitar o prejuízo na região com o evento.



Há duas linhas de conversas neste momento. A primeira seria devolver os direitos nos países deficitários, e ficar somente com propriedades das competições no Brasil e na Argentina.

A segunda, e a mais tentada por executivos da Paramount, é repassar os direitos para terceiros ou até mesmo devolvê-los para a Conmebol, que entregaria os jogos que seriam da Paramount para outro grupo de mídia.



Para a montagem da equipe de transmissão no Brasil, a Paramount contratou nomes conhecidos no mercado, como João Guilherme, Nivaldo Prieto, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, Alê Xavier, entre outros.

Os profissionais acima citados têm contrato fixo com a Paramount até 2026, e caso a multinacional consiga desistir do projeto, eles seriam ressarcidos pela quebra de contrato.



Não é a primeira vez que a Conmebol precisa lidar com algo do tipo. Em 2020, durante a pandemia, a Globo rescindiu o acordo pelos direitos da Libertadores de forma unilateral. A emissora fez um acordo em 2021 e pagou uma multa para a entidade.

No atual ciclo 2023-2026, uma renegociação também não é algo inédito para a Conmebol. O aplicativo OneFootball renegociou seu contrato com a Conmebol pelos highlights das competições, e devolveu os direitos na América do Sul, com exceção do Brasil, para reduzir custos.