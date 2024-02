Fernanda, Lucas e Rodriguinho se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda foi formada neste domingo (25) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.



COMO FOI A VOTAÇÃO

De acordo com a dinâmica da semana, o anjo era mais uma vez autoimune e poderia imunizar outra pessoa. Pela terceira vez seguida Michel não pode ser votado e protegeu a aliada Giovanna.



A líder Beatriz colou Rodriguinho direto no paredão sem chance de participar da prova bate-volta. Por ter resistido ao desafio de resistência junto com Bia, Isabelle também poderia indicar um brother para a berlinda.