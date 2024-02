É menino! Zé Felipe e Virgínia anunciam sexo do 3º filho

Semana do Cinema terá ingressos a R$ 12 em todo o Brasil; confira em Londrina

A quarta edição da campanha Semana do Cinema acontece em todo o Brasil entre os dias 22 e 28 de fevereiro. Com valores promocionais de ingressos e combos, tem o objetivo de democratizar o acesso às telonas. Em londrina, as sessões terão valor de R$12.