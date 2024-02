BBB 24: Deniziane é a nona eliminada do reality com 52,02% dos votos

A fisioterapeuta mineira Deniziane Ferreira, 29, foi a nona eliminada do BBB 24, a decisão do público foi comunicada nesta terça-feira (20). A sister recebeu 52,02 % dos votos para sair da casa e se tornou a segunda mulher escolhida pelos telespectadores para deixar a edição.





A ex-participante, que prefere ser chamada de Anny, caiu na berlinda pela indicação direta da líder Raquele. O elenco via a participante como uma pessoa forte desde que ela venceu a primeira prova de resistência.

Durante o reality, a mineira formou casal com o gaúcho Matteus. Os dois trocaram carícias embaixo do edredom antes de assumir a relação. Porém, terminaram o caso semanas depois de dar o primeiro beijo.





Anny afirmou que o romance tirava o foco dela no programa e sugeriu tentar algo fora do BBB com Matteus. A eliminada também criou laços de amizade com Alane e Beatriz, juntas elas se chamavam de meninas superpoderosas.





A fisioterapeuta se convidou para um curso de massagem tântrica com Wanessa Camargo e as amigas depois do reality.