Festival de Cinema de Gramado anuncia longas-metragens em competição

A organização do Festival de Cinema de Gramado revelou parte dos filmes que irão compor as mostras competitivas de sua 52ª edição.





Dos mais de mil títulos inscritos, as curadorias e comissões de seleção escolheram sete longas-metragens brasileiros, cinco longas-metragens gaúchos e 16 curtas-metragens gaúchos. Diversidade e ineditismo foram mais vez a tônica da seleção.

Entre os longas brasileiros, as sete produções terão premiére brasileira em Gramado. A lista dá conta da diversidade do audiovisual brasileiro, trazendo visões de realizadores do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país.





Vale ressaltar, além da a pluralidade dos gêneros – englobando drama, ficção, comédia e documentários –, a força do olhar feminino também estará presente em Gramado: dos sete longas brasileiros em competição, quatro foram dirigidos por mulheres.

Os longas-metragens brasileiros serão exibidos presencialmente em Gramado, entre os dias 10 e 16 de agosto, no tradicional Palácio dos Festivais. A organização do Festival já havia anunciado que a edição deste ano passará por alterações para adequação à nova realidade do Rio Grande do Sul.





Por conta disso, as tradicionais mostras competitivas de curtas-metragens brasileiros e longas-metragens documentais serão exibidas exclusivamente pelo Canal Brasil. Os filmes terão exibição única na grade linear do Canal Brasil.

Os 12 curtas brasileiros irão ao ar do dia 12 ao dia 15 de agosto, sempre a partir das 19h, com três filmes por sessão. Na sequência, os cinco documentários em competição iniciam às 20h20, com um longa por noite, do dia 12 ao dia 16.





No dia 17, o Canal Brasil transmite ao vivo a Cerimônia de Premiação, com a entrega dos Kikitos, a partir das 20h45. A programação completa será divulgada em breve.







