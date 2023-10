Festival Kinoarte abre inscrições para sessões de cinema gratuitas

A 25ª edição do festival de cinema mais tradicional do Paraná - Festival Kinoarte de Cinema (FKC) - será realizada entre os dias 10 e 19 de novembro, com uma programação diversificada, com mais de 80 filmes, entre curtas e longas-metragens, documentários e ficções.





Destaques para as sessões competitivas de curtas, o projeto Kinocidadão, o projeto social que leva o cinema a instituições e ongs, além da Oficina de Maquiagem, na divisão de Artes Cênicas da UEL.



Serão 10 dias de evento, em que o festival comemora um quarto de século e também os 20 anos da Kinoarte - Instituto de Cinema de Londrina - realizador do FKC, com sessão especial de filmes já produzidos nas oficinas da Kinoarte.





As sessões serão exibidas no Espaço Villa Rica, cinema de rua que faz parte da história de muitos londrinenses. Toda a programação pode ser acompanhada pelo site da Kinoarte .

KINOCIDADÃO





A organização do Festival Kinoarte de Cinema de Londrina convida escolas, ongs e projetos a participarem do Projeto Kinocidadão, que tem sessões durante o festival às 13h30, no Villa Rica.

Foram selecionados filmes infantis, para cinco dias de exibição (dias 10; 13; 14; 16; 17 de novembro). Interessados devem entrar em contato com a organização do Festival para agendas, pelo e-mail: [email protected]





O Projeto kinocidadão é realizado há 10 anos, tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Londrina e segundo os organizadores, cerca de mil jovens participam das “kinosessões” todos os anos, sendo para muitos a primeira experiência em uma sala de cinema.





