Funcart abre inscrições para novas turmas em 2022; cursos incluem teatro, balé e canto

A Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) abriu inscrições para as novas turmas de 2022 através do site do Sympla ou presencialmente em uma de suas unidades. Os cursos disponíveis são o de ballet infantil, ballet clássico, dança contemporânea, teatro adulto e infantil, teatro musical, canto coral e Pilates. As inscrições vão até o dia 5 de dezembro.



As atividades serão divididas entre as duas unidades da Funcart. As aulas de ballet infantil, ballet clássico e dança contemporânea serão oferecidas na unidade da Zona Norte. Já as aulas de teatro, teatro musical, teatro infantojuvenil, canto coral e Pilates serão no espaço situado na rua Senador Souza Naves.



A coordenadora da Escola de Dança da Funcart, Luciana Lupi, ressaltou que são ofertadas bolsas de estudo para alunos de 8 a 12 anos matriculados em escolas públicas. “As bolsas são para que estas crianças possam ter contato com o teatro e a dança. Isso é importante para formar não somente profissionais, mas também cidadãos que tenham contato com a cultura corporal. Fora os benefícios físicos e a interação social que há entre os alunos”, afirmou.





Os pedidos de bolsas devem ser encaminhados até o dia 30 de novembro na secretaria da Funcart da Senador Souza Naves. O horário de atendimento é das 9h às 19h. Para efetivação da matrícula, os pais ou responsáveis deverão comparecer até a Funcart para a assinatura do contrato e escolha da turma.

Conteúdo: A Funcart disponibiliza o curso de ballet infantil, (pré-ballet) para crianças de 4 a 7 anos, com aulas de segunda e quarta ou terças e quintas. Já o curso regular de ballet clássico tem oito anos de duração: do 1° ao 3° ano a criança aprende os princípios básicos; no 4° e 5° ano começam as atividade de técnicas e aperfeiçoamento; e, nos últimos três anos, o estudante é desenvolvido ao máximo. As aulas são às segundas, quartas e sextas.







A dança contemporânea trabalha o alongamento, flexibilidade e força muscular. Também desenvolve a musicalidade e coordenação motora. Aulas ocorrem às terças e quintas.





Para teatro infanto-juvenil, são aceitos alunos com idades de 8 aos 14 anos. No teatro adulto, os alunos trabalham expressão corporal, técnicas vocais e improvisação e iniciação à interpretação teatral.





O teatro musical, com duração de 11 meses, contempla aulas de teatro, canto, dança contemporânea e prática de montagem. E no curso de canto coral, as aulas são nas terças-feiras, das 20h às 22h, para homens e mulheres de diferentes idades.

A Funcart foi criada em 1990 com um grupo de londrinenses, preocupados em trabalhar a formação e produção artística de forma contínua e acessível. Desde então, mais de 30 anos se passaram e a escola continua seguindo no mesmo caminho.





Serviço: Inscrições para cursos da Funcart





Prazo: Até 5 de dezembro

Onde: No site do Sympla ou presencialmente em uma das unidades Funcart.

Unidade Zona Norte: Avenida Alexandre Santoro, 440 (telefone 3328-0467)

Unidade Souza Naves: rua Senador Souza Naves, 2.380 (telefone 3342-2362