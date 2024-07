Arraiá Londrina acontece nesta sexta e sábado no Calçadão

Nesta sexta-feira (26) e sábado (27) acontece o “Arraiá Londrina” em sua segunda edição. A festa tem como palco a Praça Gabriel Martins, Calçadão central de Londrina, com horário das 10h às 21h, nos dois dias.





O “Arraiá Londrina 2024” conta com barracas típicas de festas juninas/julinas, animação musical com JG, artesanatos, apresentações culturais, recreação infantil e até um concurso pet de trajes típicos caipiras. As inscrições para o concurso Pet serão realizadas durante todo o dia, na sexta. Já o concurso será no sábado, a partir das 13h. Toda a programação também poderá ser acompanhada pelo Instagram do “Arraiá Londrina”.

Na sexta-feira, às 18h30, o público poderá ouvir a apresentação da Orquestra de Viola Caipira de Londrina. E no sábado, às 16h, será lançado o projeto “Arraiá Londrina 2025”. “Neste horário, vamos oficializar o evento deste ano e também mostrar ao público o que podem esperar da festa em 2025. No ano passado, nossa primeira edição foi pequena e na Concha Acústica. Agora a festa é o arraiá oficial. Esperamos que cresça e se torne tradição na cidade.”, comenta Zuila de Oliveira, coordenadora do evento.





Fechando o “Arraiá Londrina”, um “Baile na Praça” começa às 17h30, no sábado, um verdadeiro “arrasta pé” com a participação do público, capitaneado por professores e dançarinos do Espaço Latino, que vai até às 21h.

