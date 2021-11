Gui Araújo deixa A Fazenda 13 em noite de eliminação nesta quinta-feira

Gui Araújo foi o décimo peão eliminado na 13ª edição de A Fazenda (Record) com 18,32%, na noite desta quinta-feira (25). Ele perdeu a disputa na preferência do público para Bil Araujo e Dayane Mello.

Gui Araújo disse para a apresentadora Adriane Galisteu que estava exausto mentalmente no jogo. "Uma experiência punk, eu sou muito apegado a minha liberdade e não sabia disso", disse o peão. Ele deixou a sua torcida para Dynho Alves, porque se identificou com o peão, que arrancou muitas risadas dele.

Bil foi o primeiro peão a receber uma nova chance de voltar para o jogo com 57,01% dos votos do público. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. No reality da Record, os votos são para o peão ficar.





Após Galisteu anunciar que foi salvo, Bil cumprimentou Dayane e Gui Araújo. No caminho de volta, ele beijou a foto da família. Antes de abrir a porta, Bil respirou fundo e bateu na janela como tinha combinado com outros peões.





Aline abriu a porta gritando e pulou no colo do peão. Ela foi seguida de Marina e Solange. Mileide vibrava dentro da casa com a volta do amigo. "Brasil, team Bil, obrigado. Quem não acreditou, eu voltei", gritou.

Dayane Mello foi a segunda peoa salva com 24,67% dos votos do público. Ela bateu o sino e entrou gritando: "Cheguei". Em seguida, foi abraçada pelos outros peões, que esperavam a volta de Gui Araujo.





Apenas MC Gui e Aline haviam declarado torcida pela volta da modelo.