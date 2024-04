Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano e Luan Santana movimentam fim de semana na ExpoLondrina

Quem escolheu assistir aos shows da ExpoLondrina no primeiro fim de semana da feira vai encontrar uma grade com gigantes do gênero: Zé Neto & Cristiano seguido de Gustavo Mioto sobem ao palco no sábado (6) e Luan Santana se apresenta no sunset do domingo (7). Todos estiveram na grade de shows do ano passado e prometem novidades para este ano. Nos próximos dias não haverá apresentações, que retornam na quinta-feira (11), com César Menotti & Fabiano.







Veteranos no palco da ExpoLondrina, a dupla Zé Neto & Cristiano não pode deixar de apresentar sucessos de quase uma década como “Seu Polícia”, “Largados às Traças”, “Oi Balde” entre outros. Sempre bem-humorados e queridos pelo público, os dois são das atrações mais aguardadas. Assim como Gustavo Miotto, que já frequenta o palco da ExpoLondrina há pelo menos uma década. Recentemente, ele lançou “Voltando Pra Mim”, última canção e clipe do projeto “MiotoTerapia”. A “brincadeira” nasceu dos espaços que o artista reservava nos shows para refletir e filosofar sobre questões amorosas, dando conselhos aos fãs, que já estão ansiosos para cantar essas músicas em Londrina.





No domingo (7) é a vez de Luan Santana, que promete trazer o show Luan City 2.0. Gravado em março de 2023, em Belo Horizonte, o álbum foi lançado em duas etapas. A primeira música, “Deus é muito bom”, saiu no final de abril de 2023. Depois de abril, ao longo do tempo, o cantor foi lançando outras faixas até que, em novembro, sete músicas inéditas foram lançadas de uma vez: “Sem Sentimento”, “Calvin Klein”, “Hype”, “Procura-se”, “Refletindo Mágoa”, “Tudo o que eu Queria” e “Hino dos Solteiros”. Nesse momento, quando o cantor e compositor lançou o restante das canções do álbum, Luan City 2.0 já chegou com certificado duplo de Platina. Em pauta, o romantismo característico de Luan Santana.





06/04/24 - Zé Neto & Cristiano / Gustavo Mioto





07/04/24 - SUNSET com Luan City 2.0





11/04/24 - Final das provas em cavalos e Abertura de Rodeio em Touros Ekip Rozeta / César Menotti & Fabiano





12/04/24 - Rodeio em Touros Ekip Rozeta / Jorge & Mateus / Guilherme & Santiago





13/04/24 - Rodeio em Touros Ekip Rozeta / Fernando & Sorocaba / Malifoo / Luan Pereira





14/04/24 - Final Nacional de Rodeio em Touros da Ekip Rozeta / SUNSET com Ana Castela