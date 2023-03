Humorista Bruno Motta traz espetáculo 'Melhor e Vacinado' a Londrina

O humorista mineiro Bruno Motta vai trazer o seu espetáculo de comédia "Melhor e Vacinado - Stand Up para Todas as Idades" a Londrina no dia 9 de março, no Centro de Eventos do Aurora Shopping, às 21h.







Humorista, ator e redator, ele é um dos principais nomes do humor brasileiro, sendo um dos pioneiros do gênero “comédia em pé” e um dos mais premiados da sua geração.





Fenômeno da internet, Bruno Motta tem mais de 400 milhões de acessos. Ele se inspira em temas como TV, notícias e neuroses urbanas para levar o público às gargalhadas. Na TV, já teve participações em programas como Altas Horas, The Noite e Jô Soares. Para comprar ingressos, acesso o site.