Bolsonaro é usado como cobaia e prova produtos de beleza da esposa

O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro foi usado como cobaia, em um vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nesta segunda-feira (24), ao provar os produtos de beleza desenvolvidos pela esposa, que atua no ramo há cerca de um mês.





No vídeo, Michelle aplica no rosto de Bolsonaro o kit, com sabonete de limpeza facial e hidratante. No Instagram, muitos internautas debocharam da atitude: "Que fase", escreveu um. "É o que restou para ele. Acho que óleo de peróba seria mais adequado", escreveu outro. Porém, houve quem parabenizasse a atitude do casal. "Isso mesmo. Cuida bem dele. Casal que amo", comentou uma internauta. "Casalzão", comentou outra.





O reels publicado no perfil oficial de Michelle Bolsonaro já conta com 1,2 milhão de curtidas e quase 100 mil comentários.

