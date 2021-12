De jogos a mapa interativo, Google cria atividades no clima do Natal

O Google adotou o espírito natalino com uma série de conteúdos e atividades interativas nesta véspera de natal (24). Quem recorreu à mais célebre plataforma de buscas para sanar dúvidas ou mesmo consultar uma receita para a ceia foi convidado a acompanhar o longo percurso do papai noel pelo globo.





Um mapa antecipa quanto tempo resta para a chegada do dia 25 de dezembro no local de acesso do internauta, além de mostrar qual país do mundo é o próximo a receber oficialmente a data.

Minigames variados ainda são oferecidos aos usuários. Em um deles, o desafio é controlar um pinguim por um percurso de gelo em busca de presentes.

Em outro, é possível interferir no já tradicional visual do bom velhinho, cortando sua barba ou até a tingindo de azul. Quem preferir pode apenas aparar os pelos brancos e manter a icônica figura do proprietário da fábrica mágica de brinquedos.





Um outro jogo propõe a criação de um duente mágico. Após escolher acessórios, vestes e cabelo, pode-se obter uma imagem para arquivar do computador.





Em outro painel, o Google fala das tradições natalinas pelo Mundo. Nesta aba, o usuário descobre, por exemplo, que os australianos costumam ocupar praias em dezembro, como ocorre no Brasil.

Acesse a página.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.