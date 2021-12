Doodle do Google homenageia pizza com jogo interativo

O Doodle do Google celebra a existência de um dos pratos mais conhecidos no mundo: a pizza, nesta segunda-feira (6). Para marcar a data, há um jogo interativo de fatiar pizzas de acordo com a quantidade e sabores desejados.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A data é celebrada em 6 de dezembro porque foi o dia em que a pizza oiginal de Nápoles, Itália, entrou para a Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, criada pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A tradição teve início em uma família, mas a receita se popularizou e ganhou novos sabores e adaptações.

O jogo pode ser acessado clicando no botão de play disponível na página de buscas, sem precisar baixar. O objetivo é que o jogador fatie a pizza da forma solicitada, porém há uma quantidade limitade de cortes.

Continua depois da publicidade





É possível conferir informações sobre o sabor apresentado. A pizza calabresa é a que representa o Brasil. (Com informações do Google e Canal Tech).