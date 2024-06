Doodle do Google celebra 158 anos de Rita Lobato Velho, primeira médica do Brasil

O Doodle do Google desta sexta-feira (7) celebra os 158 anos da dra. Rita Lobato Velho, a primeira mulher a se formar em medicina e a exercer a medicina no Brasil. Ela também foi a segunda mulher a se tornar médica na América do Sul e uma firme defensora dos direitos das mulheres.





A dra. Lobato Velho nasceu neste dia no Rio Grande do Sul em uma família de fazendeiros. Foi uma estudante talentosa desde pequena e tomou como missão de vida se tornar médica. Naquela época, era extremamente difícil para as mulheres se matricularem na faculdade de medicina. A médica foi pioneira neste aspecto, trabalhando incansavelmente para atingir os objetivos, apesar da discriminação que enfrentou por parte de colegas e professores.

Ela passou alguns anos no Rio de Janeiro antes de se mudar para Salvador-BA. Lá, frequentou a Universidade Federal da Bahia, onde professores e colegas a receberam de braços abertos. Dra. Lobato Velho completou o curso de seis anos em somente quatro e se formou em 10 de dezembro de 1887 — tornando-se a primeira brasileira a se formar em medicina.





Com foco na obstetrícia, passou a oferecer serviços a mulheres de todas as classes sociais. Muitas vezes ela prporcionava consultas e remédios gratuitamente e tornou-se conhecida pela generosidade na comunidade. Além da medicina, Lobato Velho ainda foi um sufragista apaixonado. Envolveu-se com diversos movimentos feministas como a inclusão das eleitoras no Código Eleitoral de 1932.





A dra. Lobato Velho foi uma figura inspiradora que ajudou a traçar um rumo para a próxima geração de aspirantes a médicas. Ela superou as adversidades com graça e usou voz e habilidades para empoderar todas as mulheres no Brasil.