Doodle do Google homenageia artista brasileiro Manfredo Fest

O Doodle do Google desta sexta- feira (13) homenageia o pianista brasileiro Manfredo Fest que completaria 86 anos nesta data. O músico, expoente do jazz e um dos responsáveis por popularizar a bossa nova era cego e aprendeu a ler partituras de música clássica por meio do braile. Além do piano, tocava teclado e saxofone, e chegou a fazer parte da banda de Sérgio Mendes. Fest morreu em 1999, aos 63 anos.

Saiba mais sobre Manfredo Fest





O músico no dia 13 de maio de 1936, no Rio Grande do Sul. Começou a estudar música clássica aos cinco anos com seu pai, presidente do departamento de música da universidade de Porto Alegre. Cego desde o nascimento, Fest aprendeu a ler música em braile e a tocar piano, teclado e saxofone. Durante a graduação em música, na Universidade do Rio Grande do Sul, desenvolveu o interesse pelo jazz.







O artista chegou a tocar em bares e clubes de São Paulo até que participou do desenvolvimento da bossa nova no Brasil. Gravou seu primeiro disco em 1963, intitulado “Bossa Nova, Nova Bossa”, e um ano depois foi morar nos Estados Unidos, onde foi responsável por difundir o ritmo pelo país. Por lá, viajou com a banda do brasileiro Sérgio Mendes, acompanhando o músico como arranjador e tecladista.







Fest lançou 19 álbuns ao longo de sua carreira, experimentando combinações de estilos brasileiros e americanos. As músicas dele ainda são tocadas por músicos e grupos de jazz de todo o mundo.