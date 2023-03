História de amor de estudantes da UEL viraliza nas redes sociais; conheça os personagens

"Minha mãe conheceu meu pai um dia antes de ele ficar cego num acidente de carro. Eles se conheceram no teatro, sentaram um do lado do outro e paqueraram. Descobriram que estudavam na mesma faculdade e marcaram um encontro no dia seguinte. Deu a hora do encontro e ela achou que tinha tomado um bolo. Ela ligou a TV e a foto do meu pai estava no jornal da cidade: 'Estudante da UEL sofre acidente de carro e está em estado grave'. Nesse acidente, o carro bateu na árvore e foi caco de vidro nos olhos dele (perdeu a visão totalmente), ou seja, ele só viu a minha mãe uma vez", começou a relatar a jovem.

O assunto veio à tona recentemente após a filha dos dois contar a história no Twitter. Ana Clara Espindola, respondendo a uma outra publicação que pedia para contar uma "história doida", resolveu, então, compartilhar as experiências que os seus pais tiveram na juventude.

A história comoveu tanto as redes sociais que perfis de alcance nacional publicaram sobre o assunto. Até mesmo as redes sociais da UEL compartilharam o romance dos estudantes.

"Fiquei impressionada com a repercussão da história porque não tinha noção da grandeza e da importância que foi para tanta gente se inspirar! Acho que foi muito bom para, além de uma história de amor e de como eu e meus irmãos nascemos, ser representatividade para pessoas com deficiência e esperança pra quem se identificou!", diz Ana Clara Espindola sobre o grande volume de mensagens que recebe diariamente.



"A minha reação ao saber que a minha história tinha vindo a público foi de uma 'sensação de estar sonhando', de aquilo não estar acontecendo. Levou uns dois dias para cair a ficha", conta Espindola.



Giuliangeli, conhecido popularmente como Zezinho, fala que ficou emocionado com toda a situação, fazendo-o recordar do passado. "Levei um susto e fiquei emocionado por recordar com alegria as experiências que vivi no antes do trauma, no durante o tratamento dos meus olhos e em todo o processo que experimentei como pessoa cega para reabilitar-me nas atividades da minha vida familiar, no trabalho e na academia UEL, onde cursava Fisioterapia. Fiquei surpreso que um romance de 30 anos atrás poderia despertar tanta curiosidade e sensibilidade pelas pessoas", explana.





Os pais dos gêmeos Pedro e Mateus, de 27 anos, e de Ana Clara, de 20 anos, não estão mais juntos e nem moram mais no mesmo município. Zezinho continua vivendo em Londrina e Carolina passou a morar em Campinas (SP), onde reside com a filha mais nova e os gêmeos. A relação entre os dois, no entanto, ainda é de harmonia.





"Acredito que os nove anos que passamos juntos tenha sido de muito amor. Os nossos filhos certamente são o nosso maior tesouro! Nos separamos em fevereiro de 2002 e, como em qualquer divórcio, o meu também foi sofrido e não aconteceu por um fato em específico, mas sim por um conjunto de problemas privados. Mas conservamos o respeito e o bem estar em família", revela a psicoterapeuta.





Giuliangeli ressalta que também mantém respeito pela história que viveu com Espindola. "Após sete anos de casamento, a Carolina resolveu retornar para próximo da sua família na cidade de Campinas. Nossos projetos profissionais e políticos eram diferentes! Nosso relacionamento é harmônico, criamos nossos filhos de forma compartilhada e temos um relacionamento de amizade! Eu aqui de Londrina sempre apoiando toda e qualquer atividade que envolvesse a minha filha, meus filhos gêmeos e a família da Carolina", diz.