UEL abre PSS para contratar técnicos; inscrições a partir desta quinta

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou o edital PRORH 043/2023 para contratação de dois técnicos em laboratório por meio de PSS (Processo Seletivo Simplificado). As vagas são para o Laboratório de Nutrição e Dietética; e para Radiojornalismo e Telejornalismo, ambas para 40 horas semanais.



Para o técnico da área de Nutrição, o candidato deve ter concluído Ensino Pós-Médio ou Curso Profissionalizante e Registro no CRN (Conselho Regional de Nutricionistas). A seleção terá prova prática (eliminatória) e prova de títulos.

Para o técnico de Comunicação, o requisito é Ensino Médio completo e dois anos de radiojornalismo e telejornalismo em emissoras de Rádio, Televisão, Laboratórios de cursos de Jornalismo, Comunicação e/ou áreas afins, Agências de Publicidade e/ou Produtoras de Audiovisual. A seleção consiste em prova de títulos.





O contrato terá prazo máximo de um ano, mas pode ser prorrogado, em atendimento ao interesse e à conveniência da administração, não ultrapassando 24 meses.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (30) até as 18h do dia 13 de abril de 2023, apenas via Internet, no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), em formulário específico. Em seguida, o interessado deve imprimir o documento de arrecadação bancária para pagar a taxa de inscrição.





No ato da inscrição, a pessoa deverá anexar, no próprio sistema, em um único arquivo, por upload em formato PDF, com tamanho máximo de 10 MB, os documentos comprobatórios de escolaridade, registro, experiência e títulos nos termos do edital.

Para obter a isenção do pagamento de inscrição, o candidato deverá preencher o Requerimento de Isenção, apresentado no site da Cops, das 8h do dia 30 de março de 2023 até as 18h do dia 31 de março de 2023, nas condições previstas no edital.





A relação geral dos inscritos será divulgada no dia 20 de abril, às 17h, pela Cops e no Diário Oficial do Estado do Paraná – Suplemento de Concursos Públicos até o dia 26 de abril de 2023, com as inscrições homologadas.





A classificação final dos candidatos será divulgada na Internet, neste endereço e no Diário Oficial do Estado do Paraná – Suplemento de Concursos Públicos, servindo como atestado de aprovação.





A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UEL chama atenção para a importância de o interessado ler atentamente e observar os termos do edital.