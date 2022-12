Noivo é beijado por amigo na frente da noiva em festa de casamento e vídeo viraliza

Um noivo foi beijado por um amigo na frente da noiva em uma festa de casamento, na Colômbia. O vídeo, gravado por outros convidados, foi visto por milhares de internautas, que não entenderam o que se passava exatamente. Porém, na manhã desta quinta-feira (22), o casal se explicou nas redes sociais.





Mayito Arcentales e Vera Angel festejavam o matrimônio quando um homem interrompe a dança e beija o noivo, que parece não resistir às carícias. No vídeo, a noiva, portadora de nanismo, desce de uma cadeira que utilizava para dançar com o marido e tenta separar os dois, que se afastam. Com a ajuda de outros convidados, Mayito consegue separá-los e agride o "amante" com um tapa no rosto.

Após a repercussão, Vera Angel, o marido beijado, se pronunciou no Instagram. "Ser gay não te torna menos sensível, não te torna de pedra ou menos humano. Ainda não assimilei o que aconteceu, ainda não acredito, mas me ajudou a entender como se sentem as pessoas da comunidade LGBTI quando decidem tirar as máscaras e ser elas perante o mundo e suportar o assédio da sociedade que te aponta como se tivesses cometido um homicídio ou algum ato aberrante. É preciso uma grande força mental para não optar pelo suicídio (eu pensei nisso várias vezes)", iniciou.







"Mãe, eu te amo com minhas virtudes e defeitos. Mayito Arcentales [esposa], suas palavras foram meu combustível pra não cair. Não sou gay, o que aconteceu, aconteceu num momento em que eu não encontrava meus cinco sentidos por causa da grande ingestão de álcool (quem me conhece sabe que eu não bebo). Peço desculpas se isso afetou sua sensibilidade", encerrou o noivo.

