Perfil falso usa nome de grupo de ajuda a brasileiros na Ucrânia para praticar golpes

Um perfil criado no Instagram pede doações via Pix, passando-se por uma rede de voluntários que ajuda brasileiros que fogem da guerra na Ucrânia.

O Frente Brazucas é uma cópia do grupo Frente Brazucra -com R e sem S no final (@frente_brazucra )-, que reúne brasileiros, especialmente que vivem na Europa, e oferece carona, hospedagem e apoio logístico a distância para os que tentam deixar a Ucrânia.

O grupo original tem mais de 4.000 seguidores e quase 900 membros no Telegram e foi criado pela empresária Clara Magalhães, que vive na Alemanha e dirigiu até a fronteira da Polônia com a Ucrânia para prestar apoio voluntário.





Eles criaram uma vaquinha virtual, que, segundo a organização, ajuda a arcar com os gastos dos voluntários e com o acolhimento aos refugiados. Não há, porém, sistema de doação via Pix.





A conta falsa foi denunciada pelo grupo, e as organizadoras disseram que farão um boletim de ocorrência denunciando o golpe.