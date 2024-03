Kung Fu Panda 4 estreia nos cinemas de Londrina nesta quinta-feira

Como se os desafios já não fossem o bastante, a Camaleoa (Viola Davis), uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do reino espiritual.

A escolha em si já problemática ao colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em um cargo como esse e, além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a honrada posição e a pessoa certa parece ser Zhen (Awkwafina) uma raposa com muitas habilidades, mas que não gosta muito da ideia de ser treinada.

Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o Grande Dragão Guerreiro (Jack Black) é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz.

Direção: Pedro Serrano.





Elenco: Paulo Miklos, Gero Camilo, Gustavo Machado.





Inspirado em uma das músicas mais famosas do compositor e sambista brasileiro Adoniran Barbosa, o filme Saudosa Maloca apresenta um já velho Adoniran Barbosa (Paulo Miklos) narrando suas histórias de uma São Paulo que já não existe mais para Cicero (Sidney Santiago), um jovem garçom de um bar.





Com falas e personagens eternizados nos sambas do compositor, ele relembra a vivência na maloca com seus amigos Mato Grosso (Gero Camilo) e Joca (Gustavo Machado), além da paixão deles por Iracema (Leilah Moreno).





Com a ajuda do samba, o grupo de amigos sobrevive, mas tem suas vidas ameaçadas quando o bairro do Bixiga começa a passar por grandes transformações e a metrópole é lentamente engolida pelo "pogréssio".





Espaço Villa Rica (quarta – 20 e 27/03, quinta – 22/03 e sábado 23/03) - 19h00, 19h15, 19h30.