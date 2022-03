Lago Norte recebe edição de estreia do Projeto Estações neste domingo

Os moradores e visitantes da região norte de Londrina terão à disposição, neste domingo (27), a partir das 14h, uma série de opções de lazer, convivência, diversão e serviços no Lago Norte. Tudo isso será oferecido gratuitamente por meio do evento de lançamento do Projeto Estações – Movimenta Londrina, que em sua primeira edição atenderá os bairros de abrangência do Conjunto Milton Gavetti.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Londrina, via Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e conta com apoio de diferentes órgãos municipais. Caso as chuvas persistam no decorrer do final de semana, o evento poderá ser adiado para outra data.

Com a proposta de trazer as famílias para ocupar os espaços públicos de lazer, o projeto levará ações para várias regiões da cidade. Na edição inaugural, o público poderá participar de “aulões” de dança com a professora Janaína Amarante e Carol Macário, e os professores Robson Ventura e Ricardo Araújo. As crianças poderão brincar e se divertir com atividades recreativas, incluindo cama elástica, escultura de balões e outras. A música ao vivo ficará por conta do cantor Nixon Costa.





Além dessas atrações, as pessoas presentes ainda terão acesso a alguns serviços de orientação e educativos. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) terá um ponto para falar sobre educação de trânsito e outras temáticas, e a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) abordará temas relacionados à educação ambiental.





Já a Secretaria Municipal de Saúde irá fornecer informações referentes à dengue e outras endemias. Além disso, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres distribuirá materiais informativos sobre os serviços que desempenha em Londrina, fornecendo orientações e tirando dúvidas do público presente. O evento ainda contará com espaço para recolhimento de lixo eletrônico.

A primeira edição do Projeto Estações – Movimenta Londrina terá o tema “Mulher”, como forma de reforçar as divulgações e atividades referentes ao Mês da Mulher. Outras temáticas serão trabalhadas no decorrer do projeto.