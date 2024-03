Leandra Leal e Guilherme Burgos anunciam gravidez

Leandra Leal anunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (18) que está grávida. A atriz compartilhou uma foto com as mãos na barriga, tirada pelo marido e pai do bebê, o cineasta Guilherme Burgos. Ela já é mãe de Júlia, 9, fruto de seu antigo casamento com Alê Youssef.





"A família está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha", escreveu ela.

"Estamos todos bem e muito felizes", completou. Leandra e Guilherme casaram-se em dezembro de 2023, em cerimônia no Rio de Janeiro. A atriz está grávida do primeiro filho do casal.





Nos comentários, amigos e familiares famosos parabenizam o casal. "Uhuuu parabéns", escreveu Tata Werneck. "Lelê!!! Que notícia mais maravilhosa! Ebaaaaaaa!!! Muita saúde e muito amor pra vocês", desejou Alice Wegmann. Débora Nascimento, Sophie Charlotte, Nanda Costa, Iza e Sheron Menezzes também vibraram com a notícia.