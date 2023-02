Jornalistas curiosos estão intrigados com a capacidade do ChatGPT na produção de textos. No momento, há muitas discussões sobre questões éticas e morais em relação à IA (inteligência artificial). Mas é fato que conversar com a IA, no grau de evolução em que está agora, é muito instigante.





Pensando nisso, fui lá bater um papo com a ferramenta sobre coisas que estão intrigando os seres humanos. Alguns criticando e outros gostando bastante da novidade que deve impactar a sociedade, a economia, a educação e os empregos.

De minha parte, tentei provocar o ChatGPT e acho que ele se saiu muito bem. Inclusive demonstrando um cuidado e uma "humildade" que a gente vê cada vez menos por aí. Notem que ele responde a última pergunta contextualizando a anterior. Fiquei surpresa e até assombrada com esse "senso" de continuidade.





Na sequência, confiram minha conversa com "o cara."

ChatGPT, depois de criarem uma ferramenta capaz de escrever textos originais por inteligência artificial, no caso você, já criaram uma outra ferramenta para identificar um texto feito por IA. Ela funciona mesmo?





Existem algumas ferramentas que são capazes de identificar textos gerados por inteligência artificial, como OpenAI's GPT-3. Estas ferramentas funcionam analisando o texto e comparando-o com padrões conhecidos de linguagem humana para determinar se a escrita foi gerada por uma máquina ou por um ser humano. Algumas dessas ferramentas também usam técnicas de aprendizado de máquina para treinar seus modelos com exemplos de texto escrito por humanos e por máquinas, a fim de melhorar a precisão de suas avaliações. No entanto, é importante destacar que essas ferramentas ainda não são perfeitas e às vezes podem cometer erros, especialmente quando se trata de textos escritos por máquinas muito avançadas.

Você considera que quem instrui o ChatGPT para criar um texto pode ser considerado o seu autor?





Não, a pessoa que instrui um modelo de linguagem para gerar texto não é considerada autora desse texto. O modelo é programado para produzir respostas baseado em padrões presentes em seu treinamento, mas a autoria do texto gerado é atribuída ao modelo ou à empresa responsável por sua criação. Embora a pessoa que instrui o modelo possa influenciar o tipo de respostas que ele gera, a autoria é atribuída ao modelo e não à pessoa que o instrui.

Isso não vai prejudicar a vida escolar, com estudantes criando e copiando seus textos para fazer trabalhos sem nenhuma reflexão?





Sim, é certo que o uso inadequado de modelos de linguagem, como copiar textos gerados por eles sem nenhuma reflexão ou crítica, pode prejudicar a formação acadêmica dos estudantes e prejudicar sua capacidade de pensar de forma crítica e criativa. É importante que os estudantes entendam que o uso destes modelos deve ser apenas como uma ferramenta para ajudá-los a gerar ideias e melhorar sua escrita, e não como um substituto para o seu próprio trabalho e pensamento independente. É crucial que eles aprendam a realizar sua própria pesquisa, pensar de forma crítica e apresentar seus próprios argumentos de forma clara e coerente.





