Londrina recebe hoje Guilherme Arantes e Leonardo e Bruno & Marrone

Grandes nomes da MPB e da música sertaneja desembarcam em Londrina neste sábado (6). O cantor e compositor Guilherme Arantes se apresenta no Teatro Marista, às 21 horas. O cantor Leonardo divide o palco com a dupla Bruno & Marrone no show “Cabaré”, que será apresentado no Parque Ney Braga, a partir das 22 horas. O repertório dos dois espetáculos reúne hits que são cantados em coro por fãs de todas as idades.



Autor e intérprete de dezenas de hits que acompanham gerações de brasileiros há quase meio século, Guilherme Arantes chega a Londrina com o show “In Concert”. No formato voz e teclados o artista mostrará ao público os principais hits de sua carreira em versões nunca registradas.





Com 27 álbuns lançados em cinco décadas de carreira, o artista tem canções gravadas por Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, entre outros grandes nomes da música popular brasileira. Em sua coleção de sucessos estão “Planeta Água”, “Amanhã”, “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Lindo Balão Azul”, “Deixa Chover”, “Pedacinhos” e “Brincar de Viver”







Na turnê Cabaré, Leonardo e Bruno & Marrone apresentam ao público londrinense um espetáculo com cenário grandioso, painéis de LED e muito alto astral. O repertório será composto por um verdadeiro 'best of' da carreira dos artistas, além de diversas músicas escolhidas exclusivamente para essa parceria. Os sertanejos prometem realizar um show marcado pela alegria, emoção e muito romantismo.







Serviço:

Show Guilherme Arantes In Corcert



Quando - Sábado (6), às 21 horas



Onde – Teatro Marista (R. Cristiano Machado, 240)



Quanto – A partir de R$ 69



Ponto de venda – www.ingressonacional.com.br



Show Cabaré, com Leonardo e Bruno & Marrone

Quando - Sábado (6), às 22 horas



Onde – Parque de Exposições Ney Braga (Av. Tiradentes, 6.275)



Quanto – A partir de R$ 92



Ponto de venda – www.diskingressos.com.br