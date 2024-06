Escritor e poeta gaúcho Fabrício Carpinejar faz palestra em Londrina

Seguindo uma sequência de apresentações, o poeta gaúcho Fabrício Carpinejar estará em Londrina na terça-feira (11) para ministrar a palestra “Sustentabilidade na Prática Pedagógica - o cuidado de si, do outro e do planeta,” destinada a professores. O evento será realizado no Auditório Cyro Grossi (Pinicão), no CCB (Centro de Ciências Biológicas) no campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina), entre 14 e 17h, com a palestra programada para às 15h.





A turnê do escritor gaúcho passa por diversos municípios do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul que fazem parte da área de influência da Itaipu Binacional que, desde 2023, foi ampliada para 424 municípios dos dois estados.

O ciclo de palestras integra a iniciativa da Itaipu e do PTI “Governança Participativa para a Sustentabilidade”, lançada em março deste ano. O objetivo é fomentar o envolvimento e esforços de pessoas, instituições, empresas e governos na construção de estratégias para dar soluções aos problemas enfrentados pela sociedade e para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.





Trata-se, ainda, de fortalecer políticas públicas nas esferas municipais, estaduais e federais que contribuam com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e com a sustentabilidade ambiental.

A Educação foi a área escolhida como participante da primeira ação da iniciativa por ser o principal instrumento para a formação de pessoas que sejam capazes de reconhecer valores, assimilar conceitos e desenvolver competências.





Além dos seminários voltados a professores, o convênio da Itaipu e do PTI prevê oficinas, apresentações culturais, capacitações de merendeiras, entre outras atividades para incentivar a participação social e a governança participativa.





A palestra é restrita a professores e não é aberta ao público em geral.





