Ex-jornalista da FOLHA lança em Londrina seu quarto romance

“O senhor Fritz, seu cão Diabo e Fabius, o mágico”, é ambientado no início da década de 1961 e tem como protagonista um pacato e misterioso vendedor de amendoim, transformado subitamente em ameaça à sociedade, que o persegue implacavelmente – e ao seu cão, companheiro de todas as circunstâncias.

O jornalista e escritor José Antonio Pedriali lança nesta quinta-feira (15) o romance “O senhor Fritz, seu cão Diabo e Fabius, o mágico”. O lançamento será no Museu Histórico de Londrina, a partir das 19h.





Este é o 18º livro e o quarto romance de Pedriali, que já escreveu, entre outros, “Fuga dos Andes” (Record) e “O poeta da rebeldia” (Atrito Art).





Pedriali iniciou a carreira de jornalista na Folha de Londrina e passou por importantes veículos de imprensa do país, como O Estado de S. Paulo, do qual foi repórter especial e correspondente no exterior.