Novo Superman, filho de Clark Kent, assume ser bissexual em HQ

O novo Superman assumirá ser bissexual em um quadrinho lançado em breve, anunciou a DC Comics nesta segunda-feira (11).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Filho do Superman clássico, Clark Kent, com Lois Lane, o herói Jonathan Kent sairá do armário na nova edição da série "Superman: Son of Kal-El", publicada digitalmente em 9 de novembro. A HQ não só narra os conflitos do personagem enquanto super-herói como também aborda sua jornada de autodescobrimento.

Continua depois da publicidade





O novo arco dramático de Jonathan –ou Jon– Kent, herdeiro de um dos heróis mais importantes do mundo dos quadrinhos, é mais um passo dessa indústria para diversificar os personagens LGBTQIA+ de suas histórias.





Exemplos anteriores incluem o braço-direito de Batman, Robin, que em HQs recentes se apaixonou por um amigo. E o gibi "Vingadores - A Cruzada das Crianças", censurado na Bienal do Rio de 2019 pelo prefeito Marcelo Crivella por trazer um desenho dos personagens Wiccano e Hulkling se beijando –embora eles estejam completamente vestidos, a prefeitura justificou sua ordem afirmando que a obra trazia conteúdo sexual para menores, entendimento depois julgado equivocado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal.

Continua depois da publicidade





Além de se assumir bissexual, Jon tem uma posição política mais clara do que os super-homens antecessores. Na série de HQs, ele já combateu incêndios florestais causados pela crise do clima, impediu um tiroteio num colégio e protestou contra a deportação de refugiados em Metropolis, sua cidade natal fictícia. Lançada em 2015, a série sobre o novo Superman é motivo de orgulho de seu criador, Tom Taylor.





Em entrevista ao site IGN, ele comentou a nova edição do quadrinho na qual é revelado esse aspecto da sexualidade do herói: "É muito importante fazer isso com Jon Kent como Superman", afirmou. "Ao mesmo tempo, espero que esse tipo de coisa não seja visto como um grande negócio no futuro. É possível prever o que isso vai virar quando o homem mais poderoso do mundo fizer parte da comunidade LGBT. Muitas coisas estão no horizonte e além dele."