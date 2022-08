Roteiros em Circuito lança livro sobre escrita cinematográfica em Londrina

Projeto realizado em Londrina reúne palestras de cineastas brasileiros em publicação gratuita

Durante o lançamento do livro, além da distribuição gratuita, haverá uma rápida conversa com Auber Silva e Louisa Savignon, os organizadores do projeto. Além disso, o Bar About estará aberto servindo bebidas e petiscos aos presentes.

Na próxima quinta-feira (11), às 19h, na Vila Cultural Grafatório (Rua Mossoró, 483), será lançado o livro resultante do projeto REC – Roteiros em Circuito. A publicação, que terá distribuição gratuita durante o evento, reúne palestras realizadas por quatro cineastas brasileiros: Aly Muritiba, Hilton Lacerda, Marcelo Pedroso e Paula Gaitán. Durante a pandemia de Covid-19, esses realizadores foram convidados a ministrarem masterclasses e oficinas formativas sobre um tema fundamental da arte cinematográfica: a escrita de roteiros. Em encontros realizados virtualmente, temas como diálogos, personagens, trama e narrativa foram discutidos com o público sob diversas perspectivas. Agora, os momentos mais interessantes dessas discussões podem ser reencontrados no livro intitulado REC – Primeiro Tratamento.

Os quatro cineastas cujas palestras integram o livro são, atualmente, alguns dos nomes mais relevantes da cena cinematográfica brasileira. Aly Muritiba é roteirista, produtor e diretor de documentários e ficções. Seu último longa, Deserto Particular, foi o indicado brasileiro à disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2022. Hilton Lacerda é roteirista de longas-metragens como Amarelo Manga, Baixio das Bestas e Árido Movie. Na ficção, estreou como diretor em Tatuagem, e mais recentemente também realizou Fim de Festa, tendo assinado o roteiro de ambos os longas. Marcelo Pedroso é diretor de cinema e montador, e já realizou longas premiados como Por Trás da Linha de Escudos, Brasil S/A, Pacific, KFZ-1348, Em Trânsito e Câmara Escura. Paula Gaitán, por sua vez, é uma artista visual e cineasta que começou a trabalhar na área na década de 1970, como diretora de arte do filme A Idade da Terra, de Glauber Rocha. Realizou dezenas de documentários e ficções, sendo que o mais recente é o longa de ficção Luz nos Trópicos, que teve estreia mundial no Festival de Berlim de 2020.

Ainda participam do livro, como mediadores das palestras, os cineastas Rodrigo Grota, Alessandra Pajolla, Angélica Cristina e William Biagioli. A obra tem organização de Auber Silva e Louisa Savignon, ao lado do editor Felipe Melhado. O projeto gráfico marcante é assinado por Gustavo André e Pablo Blanco, sendo que este último foi o responsável pela identidade visual de todo o projeto Roteiros em Circuito. A equipe do projeto também contou com a produção executiva de Edson Vieira, produção de Thaís Blanco e Bruno Marconato, e comunicação de Gabriel Daher e Teixeira Quintiliano.





REC – Roteiros em Circuito contou com o patrocínio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura.