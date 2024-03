Lollapalooza Brasil 2024 anuncia grade completa de horários

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta sexta-feira (1) os tão aguardados horários dos shows. Arcade Fire e Blink-182 serão os headliners do primeiro dia e se apresentam às 20h10 e 21h30 respectivamente, na sexta-feira.





No sábado, o show do Limp Bizkit acontece às 19h55, o Kings of Leon se apresenta às 21h e os Titãs fecham o dia com seu show às 22h35. Sam Smith e SZA se apresentam no domingo, às 19h55h e 21h e, fechando a edição de 2024, a banda recém anunciada Greta Van Fleet sobe ao palco às 22h50.

A programação completa do festival pode ser consultada no app do festival e em seus canais oficiais. A 11ª edição do festival acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.







Para que todos possam organizar a agenda com a programação de cada dia, o Lollapalooza Brasil contará com um aplicativo oficial.

Além de ser uma ferramenta completa para o público se organizar e planejar seu dia, futuramente os fãs também poderão consultar todas as opções de alimentação e bebidas do festival, bem como as atividades oferecidas pelas marcas presentes no Lolla BR e os serviços disponíveis no autódromo, como guarda-volumes e terminais de recarga cashless.





O aplicativo Lollapalooza Brasil já está disponível para os dispositivos com os sistemas operacionais IOS e Android, e o download pode ser feito na Google Play Store e Apple Store.

LOLLA DOUBLE À VENDA





Atendendo ao pedido dos fãs nas redes sociais, o festival voltou com o Lolla Double, categoria de ingressos que compreende dois (02) dias de festival a escolha do cliente por um preço promocional.





As combinações possíveis para essa categoria são para pista, podendo abranger a sexta e o sábado, sexta e domingo e o sábado e domingo. Para aqueles que desejam adquirir o Lolla Double, os descontos de Meia Entrada (para pessoas elegíveis) e Entrada Social ainda poderão aplicados. Para clientes Bradesco, o desconto de 10% também se aplica a categoria.





