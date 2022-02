Mãe de Maria pede fim do linchamento e diz que ela vai ter as consequências

Mãe de Maria, a atriz e escritora Alba Michele foi às redes sociais minutos depois da revelação de que sua filha estava expulsa do Big Brother Brasil 22 (Globo).

"A gente não precisa mais de linchamento, ela já vai ter as consequências dos atos dela. Peço que reflitam como as pessoas pegam pesado em relação ao outro. Que ela venha para onde sabe que vai encontrar amor e acolhimento. Que a gente mande luz para ela. De verdade, eu entendo vocês", disse ela.

A atriz Maria, 21, deixou o programa no começo da tarde desta terça-feira (15). O motivo foi a força desproporcional usada por ela na hora de jogar água em Natália no jogo da discórdia. O balde acabou batendo forte na cabeça da participante.



"Maria foi desclassificada do BBB 22 por descumprir uma das regras do programa", afirmou a Globo em comunicado. "Após análise das imagens da dinâmica do Jogo da Discórdia constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada."



Os demais participantes demonstraram surpresa ao serem informados sobre a decisão da emissora. Natália chorou muito e precisou ser amparada pelos colegas. Segundo a emissora, Maria não será substituída e o Paredão desta noite será mantido, com Arthur, Bárbara e Natália na berlinda.

Após a agressão, na noite passada, o apresentador Tadeu Schmidt questionou como Natália havia se sentido após ter a cabeça atingida por Maria. Nat disse que havia doído, mas que poderia seguir o jogo. Maria se desculpou e alegou que o balde tinha escorregado de sua mão.



Pelas redes sociais, porém, o nome de Maria atrelado ao termo "agressão" ficou entre os assuntos mais comentados na noite de segunda-feira (14) e na manhã desta terça. Muita gente pedia pela exclusão dela do jogo.



Em determinado momento da manhã, internautas comentaram que as câmeras do confessionário haviam sido desligadas enquanto Maria e Lucas conversavam na sala para que o público não visse a conversa entre a direção do programa e a participante, mas momentos depois as imagens retornaram.



Por volta das 12h45 desta terça, no entanto, Maria foi chamada ao confessionário e não voltou mais. Os demais participantes foram informados da expulsão e ficaram em choque. Alguns foram recolher os pertences da sister enquanto outros especularam a repercussão do episódio fora da Casa.



Mais cedo, no raio-X, Maria afirmou que tem tendência a ser agressiva nas palavras e expressões, mas nunca no lugar de violência. Ela disse na ocasião que estava preocupada e pediu novamente desculpas pelo ato. "Vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar [de agressividade]", disse.