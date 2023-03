Marido posta nova foto de Rita Lee após internação e cantora recebe carinho de fãs

Ver essa foto no Instagram





Famosos reagiram ao novo registro: o músico Branco Mello, dos Titãs, e o ator Dudu Azevedo deixaram corações nos comentários da foto.

Publicidade





"Viva Rita Lee! Saúde e mais saúde", "Tão bom ver Ritinha bem" e "Que presente lindo para nós é essa foto, Rob" são alguns exemplos de comentários deixados por fãs da cantora.





Em maio de 2021, a cantora e compositora foi diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo após um exame de rotina. Em abril de 2022, menos de um ano depois do diagnóstico, a família divulgou que ela estava curada e o câncer, em remissão.





A internação mais recente, segundo o marido, foi parte do processo de recuperação do câncer.