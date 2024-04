MC Bin Laden é o décimo sétimo eliminado do BBB 24 com 80,34% dos votos

MC Bin Laden foi o décimo sétimo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 80,34% dos votos na disputa contra Davi (19,66%).



Ao todo, o Paredão recebeu 64.517.342 votos.





"Como um Paredão pode ser curioso. No primeiro Paredão duplo da temporada, aí estão eles. Bin e Davi, cara a cara. Uma das cenas mais marcantes da temporada do programa, que aconteceu mais de uma vez. Bin e Davi cara a cara. Nariz com nariz. Boca com boca", iniciou Tadeu.





"Vocês tinha mais motivo para estar do mesmo lado. Vocês tem muito mais semelhanças que diferenças. Vocês têm o mesmo perfil. Vieram para jogar", pontuou Tadeu.