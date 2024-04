"Mufasa: O Rei Leão", novo filme da Disney, tem primeiro trailer divulgado

A Disney divulgou, nesta segunda-feira (29), o primeiro trailer do filme "Mufasa: O Rei Leão", sua mais nova produção, que será oficialmente lançada nos cinemas de todo o mundo em dezembro deste ano.





No vídeo publicado nos canais oficiais da Disney, é possível ouvir o macaco Rafiki narrando o início da história de Mufasa, que, ao contrário do que muitos pensam, não nasceu em uma família nobre.

De acordo com Rafiki, mesmo com suas limitações, Mufasa teve a chance de escolher seu destino e, com isso, mudar a vida de todos para sempre.





No trailer, há imagens de Mufasa interagindo com outros animais, incluindo Sarabi, a futura rainha, e o pássaro Zazu. Ambos aparecem no tradicional filme "O Rei Leão", lançado em 1994.

