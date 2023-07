Música nordestina conquista público no Festival de Música de Londrina

O público que enfrentou o frio de 12° C na noite de sábado (15) presenciou uma grande apresentação do Quinteto de Cordas do Prima, no Cine Teatro Ouro Verde, que trouxe para o palco do 43° FIML (Festival Internacional de Música de Londrina) um repertório recheado de importantes nomes da música nordestina - como Luiz Gonzaga, Clóvis Pereira e Sivuca.





Na plateia do concerto “Nordeste em Cena” estava o escritor Eduardo Baccarin-Neto, que ressaltou que a apresentação foi uma das que mais chamou a sua atenção durante o festival. “Eu queria muito ouvir essa combinação da música nordestina com instrumentos clássicos. Foi realmente muito bonito”, disse.

Publicidade

Publicidade





O quinteto é formado pelos jovens Arthur Fernandes, Filipe Vieira, Pedro Fernandes e Heleno Pereira, com a liderança do professor Tâmisson Azevedo. O grupo é natural da cidade de Catolé do Rocha, localizada no alto sertão da Paraíba.





O concerto foi o primeiro desta edição do FIML que a antropóloga Patrícia Carola Facina acompanhou. Para ela, foi interessante observar o andamento dos instrumentos de cordas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: