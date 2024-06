80 anos: Chico Buarque festeja nova idade com shows em SP e RJ; veja a programação

Começa nesta segunda-feira (3) a sequência de shows que celebram 80 anos de Chico Buarque. A primeira apresentação será da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, que tocará musicas do artista com a cantora Mônica Salmaso no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.



Chico começou a carreira artística ainda quando cursava a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, até largar o curso para se dedicar à música, quando lançou "Sonho de Um Carnaval".

Mas sua primeira composição, "Canção dos Olhos", ocorreu em 1959, quando ele tinha apenas 15 anos. A primeira gravação seria em 1964, "Marcha para Um Dia de Sol". Nas décadas seguintes, Chico se tornaria um dos principais nomes da MPB.



CONFIRA AS DATAS DOS SHOWS QUE COMEMORAM OS 80 ANOS DE CHICO BUARQUE:

03/06, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro: A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga apresenta "Chiquinha toca Chico - 80 anos do mestre Chico" com músicas do compositor, participação de Mônica Salmaso e regência de Priscila Bonfim;



06/06, no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro: O grupo carioca Instituto Memória Musical Brasileira apresenta "Tributo a Chico Buarque -Quem Te Viu, Quem Te Vê". Os arranjos serão do pianista Cristovão Bastos, enquanto os cantores Marcus Lima e Thaís Motta cantarão 22 músicas dos discos "A banda", de 1966, e "Que tal um samba?", de 2022;

08/06, no Teatro Adolfo Bloch, no Rio de Janeiro: Claudio Lins faz o show "Chicoteatro –Claudio Lins Canta Chico Buarque" com trilhas sonoras para peças de teatro criadas por Chico como "Gota d'Água", de 1975 e "Ópera do Malandro", de 1978;



10/06, no Teatro Santander, em São Paulo: A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga apresenta "Chiquinha toca Chico -80 anos do mestre Chico" com músicas do compositor, participação de Mônica Salmaso e regência de Priscila Bonfim;

13/06, no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro: O Quarteto do Rio, descendente do grupo Os Cariocas, apresenta 15 músicas de Chico, incluindo "Januária", "Brejo da Cruz" e "Blues ora Bia";



15/06, no Blue Note do Rio de Janeiro: Theo Bial dará voz a músicas de Chico como "Ela Faz Cinema" e "Grande Hotel" ao lado dos músicos Raoni Ventapane, Guido Ventapane, Kaká Nomura, Felipe Miranda e Guilherme Salgueiro;

19/06, no Dolores Club, no Rio de Janeiro: Moyseis Marques e Claudio Lins, conhecidos por cantar Chico, se reúnem para dar voz ao compositor;





20/06, no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro: Olivia Hime e Francis Hime apresentam o show "Dois Franciscos". Um deles é Chico, o outro é Francis;



21/06, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro: Mulheres de Chico, bloco carnavalesco inteiramente feminino, fará show na rua com sambas e canções políticas de Chico, como "Apesar de Você";



22/06, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo: Claudette Soares reapresenta o show do ano passado em que cantou músicas de Chico como parte da programação "Chico 80" do museu;



28/06, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo: O cantor Ayrton Montarroyos vai encerrar o ciclo "Chico 80".