Além de Claudia Leitte, veja outros cantores que alteraram letras por religião

Claudia Leitte, cristã neopentecostal que 000nos últimos dias ao trocar "Iemanjá" por "Yoshua" ao cantar a música "Caranguejo", não é a única artista brasileira que alterou trechos de canções para melhor adequá-los às próprias crenças. Roberto Carlos e Tim Maia estão entre os outros artistas que viraram assunto após modificações do tipo.



Duas mudanças em canções de Roberto Carlos chamam mais atenção. Em "Além do Horizonte", "de que vale o paraíso sem amor?" deu lugar a "pois só vale o paraíso com amor". Já em "Custe o que Custar", "será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz?" virou "somente em Deus, enfim, é que eu encontro a paz".



Tim Maia, por sua vez, alterou várias letras de um álbum em desenvolvimento ao se converter à doutrina Cultura Racional, dando origem a "Tim Maia Racional", de 1975. A doutrina está por trás de todas as faixas do álbum, como "O Grão-Mestre Varonil", sobre Manoel Jacintho Coelho, guru que inspirou Tim Maia a adotar a fé, e a muito direta "Leia o Livro Universo em Desencanto", que recomenda a leitura do livro fundamental da doutrina.

A cantora Joelma, por sua vez, alterou um trecho do sucesso "Príncipe Encantado" para que deixasse de fazer alusão a práticas de bruxaria. "Tentando desvendar os seus mistérios / Um copo sobre a mesa de Quijá, bola de cristal e cartas de baralho", foi substituído por "Tentando desvendar os seus mistérios / Quem sabe um sonho possa me mostrar / ou mesmo que meu coração fique em pedaços".