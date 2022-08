Após 16 anos, Sandy e Junior registram nova parceria em 'Pra Ter o Seu Amor'

Os fãs de Sandy e Junior descobriram um segredo até então guardado a sete chaves pelos cantores. A dupla compôs uma nova música. O nome da canção é "Pra Ter O Seu Amor" e ela foi registrada no Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) no dia 6 de 2022 com Durval de Lima Junior e Sandy Leah Lima como intérpretes. Essa seria uma parceria inédita do duo em 16 anos.

Tudo indica que a nova música faça parte do projeto "Nós, Voz, Eles 2", em que Sandy está lançando parcerias inéditas que farão parte da sua nova turnê solo. A assessoria da cantora, no entanto, nega que Junior esteja no novo projeto da irmã, que já lançou duas faixas: "Leve", com participação de Wanessa Camargo, e "De Cada Vez" em parceria com Agnes Nunes.





Sandy, 39, já se apresentou com o projeto "Nós, Voz, Eles 2", em Jaguariúna (SP) no dia 5 de agosto, em uma pré-estreia. A estreia oficial mesmo será no dia 18 de agosto, em São Paulo. Depois, ela irá seguir a turnê até novembro pelo Brasil.





Os fãs também registraram e divulgaram a passagem de Junior, 38, pelo estúdio do preparador vocal Fausto Caetano, o mesmo que prepara Sandy para os shows. Todo mundo anda especulando que o músico prepara um novo projeto em que ele vai cantar, já que foi elogiado durante a turnê de reencontro "Nossa História", em 2019.





"Finalizando mais um treino com Junior Lima. Quem ainda não acompanha o Junior nas redes sociais não percam tempo. Ele sempre busca inovar em seus projetos e nos surpreende com sua criatividade", escreveu Fausto ao compartilhar uma foto com o músico há uma semana.