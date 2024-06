Artistas homenageiam Vini Jr em música sobre luta antirracista

Artistas como Ludmilla, MC Ryan SP, MC Hariel, Ice Blue, dos Racionais, entre outros, lançaram a música manifesto "Os pretos no devido lugar", em homenagem a Vini Jr.



A iniciativa, idealizada pelo CEO da GR6, Rodrigo Oliveira, pretende amplificar a luta antirracista e mostrar que o atleta não está sozinho.

Rodrigo selecionou os artistas mais populares do casting. "Apesar da jornada solitária que ele [Vini] está passando na Europa, aqui no Brasil sabemos que é uma realidade de muitos também e essa música é um lembrete de que ele não está sozinho e nós estamos nos movimentando daqui para juntos lutarmos por uma causa tão importante".



Composição dos próprios artistas, a música é um hino à resistência. "A letra fala sobre a dor da discriminação, a importância da união e a necessidade de construir uma sociedade mais justa e igualitária. Juntamos doze artistas, grande parte deles pretos, e isso fez toda diferença".

Queremos criar um hino tão forte quanto o 'We are the world', feito nos anos 80 para combater a fome no continente africano. O Brasil é capaz de produzir algo inédito e tão relevante quanto e tenho certeza que a música urbana é quem dará o palco necessário para isso.



A música está disponível em todas as plataformas digitais e a GR6 acaba de lançar o clipe da canção. Com direção de Léo Vale e Vitinho Tavares, da GR6 Filmes, a produção conta a história de vida de Vini Jr, desde a infância até o sucesso como jogador de futebol.





A narrativa entrelaça imagens caseiras e marcantes de sua carreira com a gravação dos artistas feita em estúdio. Todo conteúdo será distribuído pelo Selo da gravadora e editora GR6 Music junto a Virgin Music Group, uma das maiores gravadoras e distribuidoras de música de propriedade da Universal Music Group.