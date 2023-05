Dia do Reggae: veja o ranking das músicas de Bob Marley mais tocadas nos últimos 10 anos

O reggae é um gênero musical popular no Brasil e tem como um de seus expoentes o cantor e compositor jamaicano Bob Marley. O dia da sua morte, 11 de maio, foi escolhido no país para ser festejado o Dia Nacional do Reggae. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento sobre o legado musical deixado pelo artista, que foi vítima de câncer em 1981.





Bob Marley tem 639 obras musicais e 1.894 gravações cadastradas no banco da gestão coletiva da música no Brasil. O destaque do estudo do Ecad foi “Is this love”. A canção lidera o ranking das mais tocadas de Bob Marley no Brasil nos últimos 10 anos e ficou em segundo lugar entre as mais regravadas de sua autoria, empatada com "Three little birds”. O primeiro lugar da lista das mais regravadas ficou com “I shot the sheriff”.

Bob Marley, assim como os artistas estrangeiros, tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos no país porque as associações de gestão coletiva (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC) possuem contratos de representação ou reciprocidade com sociedades estrangeiras da mesma natureza em todo o mundo. Desta forma, quando uma música estrangeira é tocada, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais dessa execução e os distribui para as associações brasileiras, que garantirão os repasses a esses artistas de outros países.





Além disso, como determina a lei do direito autoral brasileira (9.610/98), os herdeiros de Bob Marley terão direitos a receber os rendimentos por suas canções por 70 anos após a sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias).

Ranking das músicas de autoria de Bob Marley mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Sonorização Ambiental, Carnaval e Festa Junina):