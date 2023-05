Dez músicas essenciais para conhecer a carreira da cantora Rita Lee, morta aos 75 anos

Rita Lee, uma das maiores estrelas do rock brasileiro, morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos. Ela estava em sua casa, na capital paulista, com a família. A morte foi confirmada por meio de uma publicação na página da cantora no Instagram.







Publicidade

Publicidade

A cantora, que despontou durante o tropicalismo com a banda Os Mutantes, na década de 1960, deixa legado com grande lista de canções, com seu estilo único e interpretações marcantes.





Desde sua passagem pelos Os Mutantes -grupo formado pela cantora, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias-, que fizeram parte do LP "Tropicália", de 1968, até seus albuns mais marcantes, como "Fruto Proibido", de 1975, Rita Lee foi responsável por uma ruptura na música brasileira.

Publicidade





Conheça dez músicas fundamentais na carreira de Rita Lee.





AGORA SÓ FALTA VOCÊ (1975)

Publicidade

É uma das músicas mais emblemáticas da carreira de Rita Lee, escrita em parceria com a banda Tutti Frutti e lançada no álbum "Fruto Proibido" em 1975. Esse álbum é considerado um marco crucial dentro da história do rock brasileiro e foi eleito pela revista Rolling Stone Brasil como o 16º melhor disco de música brasileira de todos os tempos. Com sua letra romântica e sincera, "Agora só falta você" se tornou um clássico atemporal da música brasileira.