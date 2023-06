Isadora Canto fala das alegrias e dores da maternidade em show no domingo, em Londrina

A Ciranda preparou uma playlist com músicas que fazem parte do show da Isadora Canto. Ouça abaixo:





Mulheres, mães e gestantes estão convidadas para viver este momento de acolhimento da maternidade, onde será possível contar a realidade sobre a mulher, a feminilidade e também a maternidade. Crianças são bem vindas, mas desta vez o show é dedicado às mães.





O show acontecerá no dia 11 de junho, a partir das 18h, no Teatro Villa Rica. A realização do show é da Ciranda, e tem o patrocínio de marcas que estão completamente envolvidas com o tema e também oferecem apoio às mães. São eles: Plano de Saúde Hospitalar, Farmácia de Manipulação Arboretum, e Todo Mundo Viagens. Apoio de divulgação da Folha de Londrina.

Publicidade