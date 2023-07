'Não tenho que provar mais nada a ninguém', diz Sandy sobre 33 anos de carreira

Quase uma semana após o lançamento do álbum ao vivo "Nós, Voz, Eles" em todas as plataformas de streaming, Sandy concedeu uma entrevista nesta quinta-feira (6) para falar sobre o projeto. Boa parte da conversa foi para falar sobre o trabalho, claro, mas ela acabou antecipando uma novidade para 2024: um disco solo.







Publicidade

Publicidade

"Estou fechando um ciclo e focada nesta turnê, mas já tenho em mente que o próximo projeto vai ser um disco solo. Quero só com composições inéditas. Fiz os dois volumes de "Nós, Voz, Eles", e talvez faça o terceiro lá para frente, mas o que eu quero mesmo é começar a compor e planejar um novo trabalho já no ano que vem", disse.





Sandy completou 30 anos de carreira em 2020, no auge da pandemia do coronavírus, e diz que agora vive um momento de muita segurança, sem qualquer tipo de pressão com relação à escolha do repertório, por exemplo. "Não tenho que provar mais nada para ninguém. Só faço trabalhos em que eu realmente acredite. Caso contrário, não vale a pena."

Publicidade





Adorada pela comunidade LGBTQIA+, Sandy se diz grata e honrada pela admiração conquistada junto a este público. "Sempre olhei para todas as pessoas com o mesmo olhar, com a mesma admiração", afirma.





Sandy também falou sobre uma recente polêmica envolvendo ela e Wanessa Camargo. Imagens circularam nas redes sociais mostrando momentos das duas sendo abordadas por fãs em lugares públicos. Os vídeo sugerem que a filha de Zezé Di Camargo seria mais atenciosa com seus admiradores.





"Cilada. Uma pura cilada e, sinceramente, não dou a menor importância para coisas inventadas, montagens ridículas", declarou. As duas gravaram um dueto para o projeto "Nós, Voz, Eles", na música "Leve" e o encontro foi bastante festejado. "Inventaram uma rivalidade no passado, que nunca existiu e acabou fazendo mal para nós duas. Não entendo porque continuar com isso? Não me aborrece mais porque nós encerramos de uma vez essa questão."