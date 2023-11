‘Os Filhos de Campo Grande’ falam sobre novo single e carreira em entrevista exclusiva à FOLHA

Em passagem por Londrina, os músicos Jorjão e Castilho, que formam parceria com Rafael no trio Os Filhos de Campo Grande, estiveram no iEstúdio Folha para uma entrevista exclusiva nesta quarta-feira (29).





No bate-papo, os pioneiros do sertanejo universitário falam sobre o recente lançamento do single "Entrada Franca'", que recebeu um videoclipe com a participação especial da dupla Jads e Jadson no início de novembro. A produção contabiliza mais de 300 mil visualizações no YouTube e marca o retorno do trio às gravações em estúdio, após pausa durante a pandemia. Agora, voltando a todo vapor, os músicos se preparam para gravar um DVD ainda neste ano, na cidade de origem, e iniciar uma turnê em 2024.

De forma descontraída e com bastante otimismo pelo futuro, Os Filhos de Campo Grande também falam sobre a história do trio, com 26 anos de carreira e importante influência sobre a música sul-mato-grossense, e a nova fase artística que estão vivendo, agora com Castilho, o novo integrante do trio.





O conteúdo pode ser ouvido no canal FolhaCast, em todos os aplicativos de streaming de áudio, e traz ainda a apresentação acústica da faixa recém-lançada. A canção, composta por Rafaela Miranda, Rayane Santos e Valéria Costa, aborda a dificuldade de superar um grande amor e as lembranças vêm à tona durante o processo.

Com sucesso regional consolidado, o trio possui ainda outros quatro singles lançados com videoclipes e quatro discos gravados.





OUÇA A ENTREVISTA NA FOLHA DE LONDRINA!





SAIBA MAIS SOBRE O LANÇAMENTO COM JADS E JADSON: